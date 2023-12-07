Zehirden farkı yok! Kestaneyi böyle yerseniz… Kış aylarının vazgeçilmezi, sağlığa faydalarıyla bilinen kestanenin bu yüzünü kimse bilmiyor. Eğer kestaneyi böyle yerseniz adeta zehre dönüşüyor.

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Kestane, sağlık ve beslenme açısından oldukça zengin ve faydalı bir besindir.

Yüksek besleyici değeri ile dikkat çeken kestane, birçok sağlık faydası sunar. Ancak, doğru tüketilmediğinde zararları da göz ardı edilmemelidir.

Yüksek lif içeriği sayesinde, kestane sindirim sistemi sağlığını destekler ve kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur.

Antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını koruma konusunda önemli bir rol oynar.

Ancak, kestanenin yanlış şekilde tüketilmesi bazı riskleri beraberinde getirebilir. Kestanenin bu gerçeğini öğrenince kulaklarınıza inanamayacaksınız.

Sakın böyle tüketmeyin!

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneyi sakın fazla tüketmeyin. Fazla kestane tüketmek ve kestaneyi çiğ tüketmek mide problemlerine yol açabilir.

Kestanenin içerisinde bol miktarda şeker, nişasta ve karbonhidrat bulunur. Bu nedenle özellikle şeker hastaları, tansiyon hastaları ve obeziteli kişilerin fazla tüketmemesi önerilir.

Günde 100 gram kestaneden fazlasını tüketmemenizde fayda var.