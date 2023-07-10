Zehirli dev yılan istilası başladı! Uzmanlar uyarıyor: O ilde yaşayanlar dikkat… Havaların artmasıyla yılan istilaları da başladı. Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye’de görüldü. Evlere saldırmaya başlayan bu yılanlar 2 metre boyunda! Uzmanlar o ilde yaşayan vatandaşları uyardı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yuvalarından çıkan yılanlar doğayla buluştu. Ancak bazıları evlere kadar geliyor.

Türkiye’de de yılan istilaları başladı. Gelen son haberlere göre dünyanın en zehirli yılanı Türkiye’de görüldü.

Bu tehlikeli yılanlar, evlere saldırma eğilimi gösteriyor ve ortalama 2 metrelik bir boya sahipler! Vatandaşlar endişeli…

Yılanların bu saldırgan davranışı, özellikle bir ilde yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Uzmanlar, bu ilde yaşayan insanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İlgili kurumlar, yılanların kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliği için yoğun bir çalışma içerisinde.

Elazığ’da yaşayanlar dikkat!

Havaların ısınmasıyla birlikte Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bulunan Çayırgölü köyünde yılanlar evlere saldırmaya başladı.

Bir evin bahçesine giren 2 metre boyundaki dev yılan, bölgedeki halkı korkuttu. Vatandaşlar hemen ekiplerden yardım istedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakaların artacağını belirten yetkililer, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.