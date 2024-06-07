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Zeka oyunu: Resimdeki fare hangi yolu seçmeli? 10 saniyede bulan, dahi sayılıyor

Zeka oyunu: Resimdeki fare hangi yolu seçmeli? 10 saniyede bulan, dahi sayılıyor Eğlenceli bir zeka oyununa hazır mısınız? İşte karşınızda bir labirent bulmacası! Bu oyun, IQ'nuzu sınayacak ve gözlem becerilerinizi test edecek. Ancak unutmayın, sadece 10 saniyeniz var.