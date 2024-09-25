Zeka testi: IQ'su 150'den yüksekler ölü kişiyi hemen anlıyor IQ'nuzun 150'nin üzerinde olduğunu kanıtlamak için 5 saniyede ölü kişiyi tespit edin. İnsanların yalnızca %2'si bunu çözebiliyor.

Yağmur Dinç

IQ'nuzu test edecek bir meydan okuma...

Bu resimli bulmaca IQ testi beyin gücünüzü en üst düzey teste tabi tutacak!

IQ'nuz 150'den yüksekse, ölü kişiyi sadece 5 saniyede tespit edebilirsiniz.

İnsanların yalnızca %2'sinin çözebildiği zor bir bulmacadır ve bu da zekanızı ölçmek için mükemmel bir yoldur. Bunu başarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?

Meydan okumaya katılın ve keskin zekanızı bugün kanıtlayın!

Yukarıdaki görsele dikkatlice bakın ve bu zeka bulmacasını rekor sürede çözüp çözemeyeceğinizi görün.

Bu sadece eğlenceli bir oyun değil, gözlem becerilerinizi geliştiren ve zihninizi keskinleştiren bir meydan okumadır. Bunu hızlı bir şekilde çözmek, oldukça zeki bireylerde tipik olan keskin algıya sahip olmanız anlamına gelebilir.

Çözebildiniz mi?

5…

4…

3…

2…

1…

Ve zaman doldu!

İşte çözümü:

B şıkkındaki ayaklarda çok sayıda sineğin bulunması, kişinin vefat ettiğini gösterir.