Zeka Testi: Kaptanın kayıp kılıcını 11 saniyede bulan pratik zekalı çıkıyor Geminin kaptanı, geminin bir yerinde kılıcını kaybetmiş. 11 saniyede fark edebilir misiniz? Bu bulmacayla kartal gözlerinizi test edin.

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Aşağıdaki resim bulmacasında, bir gemide, küpeştenin yanında ve denize bakan iki kişiyi görüyorsunuz.

Öndeki adam geminin kaptanıdır ve ikinci komutanıyla birlikte düşmanları kollamaktadır.

Kaptan, ölümcül, keskin bir bıçağın sahibidir ancak ne yazık ki onu hiçbir yerde bulamamaktadır.

Saklı bıçağını bulmasına yardım edebilir misin? Ancak bunu size verilen süre içerisinde yapmanız gerekir.

Mücadeleye hazır mısın?

Kesinlikle öyle olduğunuzu umuyoruz. Bu zeka bulmacası için belirlenen süre sınırı 11 saniyedir.

O halde telefonlarınızı alın, zamanlayıcılarınızı ayarlayın ve başlayın.

Peki gizli bıçağı buldun mu? Süreniz doldu. Gizli bıçağı göremediyseniz çözümü görmek için aşağı kaydırın.

İşte gizli kılıç;