Zeka Testi: Resimdeki farklı olan bisikleti 11 saniyede bulan, zeka küpü çıkıyor Zorlu bir zeka testine hazır mısınız? Sadece zeka küpü olanlar resimdeki farklı olan bisikleti 11 saniyede bulabilir. Şimdi zekanızı test edin.

Haber Merkezi

Görsel bilmeceler ve testler, sosyal medyada kullanıcıları hem eğlendiren hem de gözlem yeteneklerini zorlayan popüler içerikler haline geldi.

Bu tür egzersizler, gözlerinizi keskinleştirmenizi ve dikkatinizi yoğunlaştırmanızı sağlıyor.

Özellikle "şahin gözlü" olduğunu düşünenler için tasarlanan bu görsel bulmacalar, sosyal ağlarda en çok paylaşılan ve beğenilen içerikler arasında yer alıyor.

Bakalım, bu meydan okumada siz ne kadar başarılı olacaksınız?

Yukarıdaki görselde 12 adet bisiklet yer alıyor. Bu bisikletlerden biri diğerlerinden farklı.

Göreviniz farklı olan bisikleti 11 saniye içinde bulmak.

Bu araçların büyük çoğunluğu doğru bir şekilde konumlandırıldı ve yalnızca bir tanesi aşağıya doğru, tekerlek yönünde yönlendirildi.

Hala bulamayanlar için, aşağıda cevabı verdik.