Zekat nedir? İhtiyaç için kullanılan araç, gereç ve malzemelere zekat düşer mi? Zekat hakkında merak edilenler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki zakat nedir ve ihtiyaç için kullanılan malzemelere zekat düşer mi? İşte merak edilenler..

İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi? sorusu zaman zaman vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor.

Konu hakkında merak ettiklerini internette araştıran vatandaşlar Diyanet'in konu hakkındaki görüşünü merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun konu hakkında sorulan soruya verdiği cevap vatandaşlar tarafından dikkate alınıyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konu hakkında sorulan soruya verdiği yanıt..

Zekat nedir?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir. Zekâtın kimlere verileceği Kur’an-ı Kerim’de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 4 vd).

Soru

İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekât düşer mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlar kapsamında yer alır. Dolayısıyla bunların zekâtının verilmesi gerekmez. Ancak, kişinin kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekâtının verilmesi gerekir.