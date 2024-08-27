Zeytin kurarken bir tutam ekleyin, taş gibi diri zeytinleri garantileyin... Evde yapılan zeytinlerde yaşanan yumuşama sorunu meğer onun bir tutamıyla ortadan kalkıyormuş. Sizde zeytin kurarken mutlaka bir tutam ekleyin dipdiri zeytinleri garantileyin.

Editör: Seda Yeşilyurt

Salça, turşu, tarhana, zeytin ve aklınıza gelen birçok ürün çoğu kişi tarafından dışarıdan alınmak yerine evde doğal olarak yapılıyor.

Bu ürünleri evde yaparken yaşanabilecek çeşitli sorunlara karşı birçok püf nokta bulunuyor. Özellikle de evde zeytin kurarken zeytinin yumuşama sorununu önlemek için o püf nokta ile dipdiri zeytinler elde ediliyor.

Uzun süre bozulmadan ve yumuşamadan saklamak için uygulayacağınız bu yöntemde kaya tuzunun yanında ondan ekleyeceğiniz bir tutam ile zeytinlerin lezzetine de lezzet katacaksınız.

BİR TUTAM EKLEMEK YETİYOR...

Evde zeytin kurarken dikkat etmeniz gereken ilk adım zeytinlerin taze olması ve çürük ve darbe almış zeytinlerin iyice ayıklanmasıdır.

Bu adımın ardından zeytinleri kurduğunuz kavanoz ya da pet şişelere koyduktan sonra 5 kilo zeytin için 1 çay bardağı kaya tuzu eklemeniz zeytinlerin lezzetini koruyacak ve yumuşamasının önüne geçecek.

Ancak asıl önemli olan püf nokta kaya tuzunu ekledikten sonra zeytininin lezzetine lezzet katacak püf nokta limon tuzundan geçiyor. Kaya tuzunu ekledikten sonra zeytinlere bir tutam da limon tuzu eklemeniz zeytinlerin daha uzun süre diri kalmasını sağlayacak.

Zeytinleri kurma işlemini sonlandırmanızın ardından her gün düzenli olarak zeytinleri hareket ettirmeniz yani koyduğunuz kavanoz ya da şişeyi yan yatırarak yuvarlamanız zeytinlerin eşit oranda olgunlaşmasını sağlayacak.