Zeytinyağı şişesine 1 adet atın, aromasını zirveye taşıyın...

Yağmur Dinç

Zeytinyağı, kokusu ve lezzetiyle sofraların sevilen lezzetidir.

Oldukça kıymetli de olan bu ürün, yemeklere kaliteli bir aroma katar.

Zeytinyağını acı hale getirerek kullanmak, birçok tarife farklı bir dokunuş yapıyor.

Acı yağ elde etmek için ise yapılması gereken şey çok basit.

ACILI YAĞ

Kullandığınız zeytinyağının içine 1 adet atom biberi atın. Birkaç gün bekletin ve tüketmeye hazır hale gelecektir.

Özellikle hamur işi tariflerde ve zeytinyağlı yemeklerde damakları şaşırtacak bir lezzet elde edeceksiniz.