Zimbru - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşti. Dün akşam Ülker Stadı’nda galibiyetle sonuçlanan maçın ardından rövanş maçı merak konusu oldu. Peki Zimbru - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Yeni sezona bomba transferlerle başlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru ile mücadele ediyor. Turun ilk maçı dün akşam gerçekleşti. Yeni transferlerine kadroda yer veren Fenerbahçe, Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etti. Rövanş maçı için büyük bir avantaj yakalayan sarı-lacivertli kulüp, rakibini elerse bir üst turun kapısını aralayacak. Sarı-lacivertliler şimdi rövanş maçına odaklandı. Futbolseverler maçın tarihini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Zimbru - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Zimbru - Fenerbahçe maçı ne zaman? Deplasmanda gerçekleşecek olan Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.