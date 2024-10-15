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Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçlarının başlayacağı tarih...