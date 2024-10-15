Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman?

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Bugün yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Kura çekiminin ardından 3. eleme turu maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçlarının hangi tarihte oynanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları ne zaman?
4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.