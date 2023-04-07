Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri.. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte yarı finalde oynanacak maçlar ve tarihleri..

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Tek maç üzerinden oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir. Ankaragücü 3-1 Trabzonspor Galatasaray 2-3 Başakşehir Fenerbahçe 4-1 Kayserispor Sivasspor 3-0 Gaziantep FK (Hükmen) Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Sivasspor çeyrek finalde maç oynamadan doğrudan yarı finale yükseldi. Yarı final eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. - Ankaragücü - Başakşehir - Fenerbahçe - Sivasspor Eşleşmelerin belli olmasının ardından futbolseverler yarı final maçlarının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı.. Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 2,3 veya 4 mayıs tarihlerinde oynanacak.