Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 1. Tur maç programı... Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı..

Hüseyin Topuz

Türkiye Kupası 1. Tur'u dün oynanan iki maç ile başlarken, Kilis Belediyespor ve Düzcespor üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 12 karşılaşma ile devam edecek.

Futbolseverler Türkiye Kupası 1. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların maç programı...

13:30 1074 Çankırıspor - Kırıkkale FK

14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan

14:00 Bitlis Özgüzeldere - Hakkari Zapspor

14:00 Dersimspor - Adıyaman FK

14:00 Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor

14:00 Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor

14:00 Şırnak Petrolspor - Kurtalanspor

14:30 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Denizlispor

14:30 Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK

14:30 Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor

14:30 Zonguldak Kömürspor - Bartınspor

16:00 Uşak Spor A.Ş. - 1922 Konyaspor