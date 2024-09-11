Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 1. Tur maç programı...

Türkiye Kupası 1. Tur'u dün oynanan iki maç ile başlarken, Kilis Belediyespor ve Düzcespor üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası'nda 1. Tur heyecanı bugün oynanacak 12 karşılaşma ile devam edecek.
Futbolseverler Türkiye Kupası 1. Tur'unda oynanacak müsabakaların detaylarını araştırmaya başladı.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların maç programı...
13:30 1074 Çankırıspor - Kırıkkale FK
14:00 Bayburt Özel İdare Spor - Serhat Ardahan
14:00 Bitlis Özgüzeldere - Hakkari Zapspor
14:00 Dersimspor - Adıyaman FK
14:00 Kahramanmaraşspor - Nevşehir Belediyespor
14:00 Kelkit Hürriyet SK - Kars 36 Spor
14:00 Şırnak Petrolspor - Kurtalanspor
14:30 Bucak Bld.Oğuzhanspor - Denizlispor
14:30 Etimesgut Belediyespor - Kırşehir Futbol SK
14:30 Yeşil Yalova FK - Yeni Çanspor
14:30 Zonguldak Kömürspor - Bartınspor
16:00 Uşak Spor A.Ş. - 1922 Konyaspor