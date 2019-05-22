Bilgisayar kasasında uyuşturucu saklayınca yakalandılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanma ve imal etmeye yönelik çalışmalarda M.Y. ve K.T. isimli iki şüphelinin Sarılar Mahallesi'nde yerli ve yabancı şahıslara uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

İKİ ŞAHIS YAKALANDI

Ekiplerin düzenledikleri operasyon neticesinde iki şahıs da yakalandı. Şüphelilerin ikamet adresinde ve iş yerlerinde yapılan aramada bilgisayar kasası içerisine gizlenmiş satışa hazır halde 45 gram eroin uyuşturucu maddesi ve bir adet 7.65 mm tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler uyuşturucu madde imal ve ticareti ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.