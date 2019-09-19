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Bilgisayar mühendisi oğlu kaçırılan baba isyan etti

Diyarbakır HDP İl Binası önünde eyleme katılan acılı baba, HDP'li yöneticilere seslendi.

AA | 19.09.2019 - 10:56..
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Bilgisayar mühendisi oğlu kaçırılan baba isyan etti

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Eyleme katılmak için Muş'tan gelen baba Halit Altun, yaptığı açıklamada, oğlu Muhsin'in, 4 yıl önce Malatya'da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Bilgisayar mühendisi oğlu kaçırılan baba isyan etti VİDEO

"ÇOCUĞUM İÇİN GİTMEDİĞİM YER KALMADI"

Şoförlük yaparak 8 çocuğuna baktığını, ailesinin geçimini sağladığını dile getiren Altun, bir oğlunun da Ankara'da asker olduğunu belirtti.

Altun, 4 yıldır hasret kaldığı oğluna kavuşmak istediğini anlatarak, "Devletime, milletime, bayrağıma sadığım." dedi.

Yaptığı araştırmada oğlunun Kobani tarafına götürüldüğünü öğrendiğini dile getiren Altun, "Çocuğum için gitmediğim yer kalmadı. Sürekli başka yere yönlendiriyorlar. 2 yıl boyunca evimde kalmadım. Tüm varlığımı ortaya koydum, bir türlü çocuğumun izine rastlamadım." diye konuştu.

Bilgisayar mühendisi oğlu kaçırılan baba isyan etti


Muş'tan gelen baba Halit Altun

"KENDİ ÇOCUKLARINI NEDEN GÖTÜRMÜYORLAR"

Altun, "Burada oturma eylemini görünce katılmak istedim. HDP'yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar mühendisi oğlu kaçırılan baba isyan etti

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