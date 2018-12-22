Bilgisayarınızın oyun performansını artırmak için 5 yöntem

Yeni aldığınız dizüstü bilgisayarınızda oyun oynamak için aşağıdaki basit yöntemleri uygulayın. Bu yöntemler az da olsa oyun performansınızı artırıp bilgisayarınızı daha iyi hale getirecektir.

1. WINDOWS GÜNCELLEMELERİNİ YAPIN

Sistem güncellemeleri, bilgisayarınız için çeşitli performans güncellemeleri de içerir. Bu yüzden en iyi oyun deneyimi için bilgisayarınızı sürekli güncel tutun. Ayrıca oyun oynarken güncellemeleri engellemek için Windows Update menüsünden güncellemeler için belirli bir zaman seçebilirsiniz.

2. EKRAN KARTI SÜRÜCÜLERİNİ GÜNCELLEYİN

Bilgisayarınızı ilk aldığınızda fabrika ayarları ile geleceğinden büyük ihtimalle sürücüleriniz güncel olmayacaktır. En iyi performans için ekran kartlarınızı mutlaka güncellemelisiniz. AMD veya Nvidia ekran kartına sahipseniz, aşağıdaki bağlantılardan ekran kartınızın sürücülerini güncelleyebilirsiniz.

3. WINDOWS GÖRSEL EFEKTLERİNİ KAPATIN

Windows, gerçekten kullanışlı bir işletim sistemidir, fakat bazı özellikleri en iyi Windows deneyimi yaşamanız için tasarlandığından, oyun performansını etkileyebilir.

Bilgisayar' a sağ tıklayın ve en alttaki Özellikler'i seçin. En sağda bulunan Gelişmiş Sistem Ayarları bölümüne gidin. Çıkan menüden Performans Ayarları'na tıklayarak çıkan menüden dilediğiniz seçeneği açıp kapatabilirsiniz. Dilerseniz en iyi performansı işaretleyip ayarları otomatik yapabilirsiniz.

4. BİLGİSAYARINIZI TEMİZLEYİN

Siz farketmesenizde bilgisayarınız içine günde binlerce toz kaçar. Biriken tozlar bilgisayarınızın performansını etkileyerek oyunlarda istediğiniz sonucu elde etmenizi engeller. Bilgisayarınızı açarak mutlaka temizlik yapın ve tozları ortadan kaldırın.

5. OYUN HIZLANDIRICI PROGRAMLAR

Oyun hızlandırıcı programlar, çalıştığında bilgisayarınızın arka planda çalışan gereksiz uygulamaları temizleyerek oyunlarda performans artışı sağlar. Özellikle düşük seviyeli bir oyun bilgisayarınız varsa bu yöntemi mutlaka denemelisiniz. Aşağıda size verdiğimiz bazı hızlandırıcı programlarını indirip bilgisayarınızın oyun performansını artırabilirsiniz.