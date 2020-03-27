Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Türkiye'de vatandaşlar salgına karşı önlemler alıyor.

Her geçen gün virüsle mücadelede ilginç yöntemler ortaya çıkıyor.

TAKSİYE ŞEFFAF KABİN OLUŞTURDU

Bingöl'de dezenfekte tedbirleri arttırılırken, taksici aracın içine şeffaf kabin oluşturdu.

Salgına karşı korunmaya çalışan taksici Mesut Gültekin, eldiven ve maske takarak, müşteriden aldığı parayı dezenfekte ediyor.

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini ViDEO

"MÜŞTERİLERİM VE KENDİ SAĞLIĞIM İÇİN YAPTIM"

Bu önlemi özellikle evde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan annesi için aldığını belirten taksici Mesut Gültekin, “Sırf dışarıdan eve virüs ve mikrop götürmeyeyim diye yaptım bunu. Tabi aldığım bu önlem sayesinde taksime binen müşterilerimizin de hem evlerine hem de gidecekleri yere güvenle gitmelerini sağlıyorum. Ücret için de yaptığım ayrı bölmede önce aldığım parayı dezenfekte ediyorum sonra aldığım ücretin üstünü de dezenfekte ederek müşterimize veriyorum."dedi.

5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Gültekin, koronadan korunmak için kabini 150 lira civarında bir maliyeti olduğunu belirterek bütün taksicilerin yaptırmasını tavsiye etti.

"TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUM"

Taksideki kabini gören müşteri Ahmet Hakan Vergi, “Bugün işim gereği taksiye bindim ve çok güzel bir uygulama ile karşılaştım. Taksi şoförü kendince bir uygulama yapmış ve adını da koronadan korunma kabini koymuş. Aynı zamanda parayı verirken de alırken de dezenfekte ederek vermesi çok hoşuma gitti. Bu uygulamanın özelde Bingöl’de genelde ise tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyorum.” dedi.