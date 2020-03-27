taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4637
Euro
7.1135
Altın
1620.16
Borsa
89754.03
Gram Altın
336.253
Bitcoin
43300.08

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini

Koronavirüse karşı taksinin içerisine şeffaf kabin oluşturan adam, müşterisinden aldığı parayı dezenfekte ediyor.

İHA | 27.03.2020 - 11:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından Türkiye'de vatandaşlar salgına karşı önlemler alıyor.

Her geçen gün virüsle mücadelede ilginç yöntemler ortaya çıkıyor.

TAKSİYE ŞEFFAF KABİN OLUŞTURDU

Bingöl'de dezenfekte tedbirleri arttırılırken, taksici aracın içine şeffaf kabin oluşturdu.

Salgına karşı korunmaya çalışan taksici Mesut Gültekin, eldiven ve maske takarak, müşteriden aldığı parayı dezenfekte ediyor.

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini ViDEO

"MÜŞTERİLERİM VE KENDİ SAĞLIĞIM İÇİN YAPTIM"

Bu önlemi özellikle evde olan ve kronik rahatsızlığı bulunan annesi için aldığını belirten taksici Mesut Gültekin, “Sırf dışarıdan eve virüs ve mikrop götürmeyeyim diye yaptım bunu. Tabi aldığım bu önlem sayesinde taksime binen müşterilerimizin de hem evlerine hem de gidecekleri yere güvenle gitmelerini sağlıyorum. Ücret için de yaptığım ayrı bölmede önce aldığım parayı dezenfekte ediyorum sonra aldığım ücretin üstünü de dezenfekte ederek müşterimize veriyorum."dedi.

5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen Gültekin, koronadan korunmak için kabini 150 lira civarında bir maliyeti olduğunu belirterek bütün taksicilerin yaptırmasını tavsiye etti.

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini

"TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMASINI İSTİYORUM"

Taksideki kabini gören müşteri Ahmet Hakan Vergi,  “Bugün işim gereği taksiye bindim ve çok güzel bir uygulama ile karşılaştım. Taksi şoförü kendince bir uygulama yapmış ve adını da koronadan korunma kabini koymuş. Aynı zamanda parayı verirken de alırken de dezenfekte ederek vermesi çok hoşuma gitti. Bu uygulamanın özelde Bingöl’de genelde ise tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını istiyorum.” dedi.

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini

Bingöl'de taksiciden koronadan korunma kabini

İlginizi Çekebilir
Akşener'den sağlık çalışanları için şehit önerisi
Meral Akşener, koronavirüs mücadelesinde ölen sağlık çalışanlarının şehit ilan edilmesini önerdi
Hatay'da gizli hayırsever, iki bakkalda borçları kapattı
Merkez Antakya ilçesindeki iki bakkalın veresiye defterindeki toplam 14 bin 300 liralık borcu kapatan hayırsever, borçlulardan dua aldı.
Pakdemirli: 2 bin 153 kadroya atama yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'na daha önce alınacağı belirtilen kadrolara ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek.
MEB'den 12. sınıflar için karar
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
430
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
236
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
58
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
ABD'de bir kişi marketteki ürünlere kasten öksürdü
28
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
ABD ile Çin arasında korona görüşmesi
68
Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı
Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı
34
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
ABD Maduro hakkında bilgi verene 15 milyon dolar verecek
135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir