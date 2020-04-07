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Bilim adamları, koronavirüsün hassas noktasını buldu

ABD'de bir biyomedikal araştırma enstitüsü, koronavirüsün belirli bir bölgesinin aşılarla hedeflenebilir hale geldiğini buldu.

Haber Merkezi |
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Bilim adamları, koronavirüsün hassas noktasını buldu

Dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları koronavirüse karşı aşı bulmak için yarışırken, ABD'deki araştırmacılar virüste bir açık keşfetti.

Kaliforniya'da biyomedikal alanında araştırmaların yapıldığı Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli Yapısal Biyolog Ian Wilson, kendisi ve ekibinin bir antikorun koronavirüse yapışabileceği bir yer bulduklarını söyledi.

UMUT VERİCİ GELİŞME

ABD basınında yer alan haberlere göre; ekip, koronavirüs üzerinde 2006 SARS hastasından bir antikor test etti. Wilson, "Bunun gibi korunmuş alanların bilgisi, koronavirüse karşı aşıların yapıya dayalı tasarımına yardımcı olabilir. Bunlar ayrıca gelecekte ortaya çıkabilecekler de dahil olmak üzere diğer koronavirüslere karşı koruyacaktır." diye konuştu.

VİRÜSÜ DURDURABİLECEK YOL HARİTASI

Wilson, şu ana kadar çalışmada, bu antikorun koronavirüsü öldürmediğini ifade etti. Ancak araştırmanın, bilim adamlarına virüsü durdurabilecek antikorları nereye gönderecekleri konusunda bir yol haritası sunduğu belirtildi.

Bilim adamları, koronavirüsün hassas noktasını buldu

HEDEF, YAPISAL BİLGİLER ELDE ETMEK

Çalışmada görevli bir diğer bilim adamı Nicholas Wu, nihai hedeflerinin, antikorlar ve bunların bağlanma yerleri hakkında yapısal bilgiler elde etmek olduğunu kaydetti.

Wu, bu bilgiyi daha önce laboratuvarda grip ve HIV'e karşı yaptıkları gibi koronavirüs aşı tasarımına rehberlik etmek için kullanmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bilim adamları, koronavirüsün hassas noktasını buldu

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