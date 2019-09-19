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Bilim adamlarının kanser hücreleriyle ilgili yeni tespiti

Amerikalı bilim adamlarının yaptığı çalışma, tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önem teşkil ediyor.

DHA | 19.09.2019 - 16:12..
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ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için yamyamlık yaparak, etrafındaki hücrelerden ‘enerji’ topladığını açıkladılar.

TEKRAR NÜKSETMESİNE NEDEN OLUYOR

Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.

Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu.

TEDAVİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA

Özellikle göğüs kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme şansını azaltmak için önemli bir çalışma olduğu, bilim adamları tarafından açıklandı.

Bilim adamlarının kanser hücreleriyle ilgili yeni tespiti

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