Bilim insanları, 2019'da 71 farklı canlı türü keşfetti

Dünya, son zamanlarda doğada meydana gelen değişimler nedeniyle canlı çeşitliliğini kaybediyor. Özellikle küresel ısınma ve çevre kirliliği, gelecekte önlenemez sonuçlar doğurarak canlıları oldukça etkileyecek.

Bu alanda uzman bilim insanları, şu anda dünya üzerinde bulunan canlı türlerinin yaklaşık yüzde 90'ının henüz keşfedilmediğini söylüyor.

YENİ CANLI TÜRLERİ KEŞFEDİLDİ

ABD'nin Kaliforniya Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, bu yıl 71 yeni hayvan ve bitki türü keşfetti.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki mağaralar, ormanlar ve okyanuslarda keşfedilen 71 canlı arasında çiçekler, balıklar, mercanlar, örümcekler, deniz salyangozları, karınca ve kertenkeleler yer aldı.

Araştırmacılar, bu yıl 16 yeni balık türü keşfetiklerini belirtirken, bunlardan Papua Yeni Gine kıyılarında yaşayan kedi gözlü kardinal balığı dikkati çekti.

Böcek bilimci Darrell Ubick, yeni bulunan canlılar arasında 5 örümcek türünün yer aldığını belirterek, bunlardan birinin Meksika'nın Chihuahuan çölünde karıncaların oluşturduğu tepeciklerde yaşayan örümcek türü olduğunu kaydetti.

Kaliforniya Bilimler Akademisi'nden Shannon Bennett, "Her yeni keşfedilen canlı, bu değerli ekosistemin korunmasındaki rolümüzün ne kadar kritik olduğunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

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