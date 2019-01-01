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Bilim insanları, bin metre buzun altındaki gizemli göle sondaj yaptı

Bilim insanları, Antarktika'da bulunan ve buzun bin metre altında saklı olan göle sondaj yaparak, yaşam kanıtı aradı.

Haber Merkezi | 01.01.2019 - 12:05..
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Antarktika'daki bilim insanları, yaşamın olup olmadığını öğrenmek amacıyla bin metre buzun altına gömülü gizemli bir göle sondaj yaptılar. Mercer Subglacial adındaki bu göl, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın hızlı hareket eden bir bölümü olan Whillans Buz Ovası'nın altında bulunuyor.

Bilim insanları, bin metre buzun altındaki gizemli göle sondaj yaptı

Denizaltı Mercer Gölü olarak bilinen bu göl, buzun yaklaşık bin metre altında bulunuyor. On yıldan daha uzun bir süre önce keşfedilen göl hakkında, bilim insanları hiçbir bilgi toplayamamıştı. Antarktika buzunun altındaki 400 gölden biri olan bu göl hakkında inceleme başlatan araştırmacılar, bulunabilecek bir yaşam faktörünün, Mars'ın derinliklerinde veya Jüpiter ile Satürn'ün buz kaplı uydularında, benzer canlıların bulunma ihtimalini artıracağını söyledi.

Bilim insanları, bin metre buzun altındaki gizemli göle sondaj yaptı

GÖLDEKİ VERİLER TOPLANACAK

Subglacial Antarktika Gölleri Bilimsel Erişim (SALSA) ekibi, 21 Aralık'ta araştırmaları başlattı ve Mercer Subglacial Gölü'ne ulaşmaları tam 2 gün sürdü. Araştırmacılar, 23 Aralık akşamı göldeki sondaj deliklerini büyük bir dikkatle açmaya başladı. Bilim insanları suyun altındaki verileri toplamak için, suya uzaktan kumandalı bir araç indirecek. Çeşitli kameralar yardımıyla suda yaşayabilecek herhangi bir canlıyı fotoğraflamayı düşünen araştırmacılar, birkaç gün içinde gölün derinliğini, sıcaklığını ve temizliğini ölçelerek bilgiler toplayacak.

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