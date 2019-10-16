Bilim insanları, çay içmenin beyin gücünü artırdığını keşfetti

Singapur Ulusal Üniversitesi, Çin Wuyi Üniversitesi, Essex Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çay içmenin beyne oldukça iyi geldiğini ortaya çıkardıkları, bilimsel bir araştırma yayınladılar. Araştırma sonucuna göre çay içen kişilerin beyin bağlantılarının, normal insanlara göre daha gelişmiş ve düzenli olduğu tespit edildi.

ÇAY İÇENLER VE İÇMEYENLER KARŞILAŞTIRILDI

Bilim insanları, 60 yaş üstü yetişkinlerin nörogörüntüleme verilerini toplayarak birbiriyle karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucuna göre ise, haftada en az 4 kez ve 25 yıldan fazla düzenli olarak çay içenlerin beyin bağlantılarının, içmeyenlere göre daha gelişmiş olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya liderlik eden, Yardımcı Doçent Feng Lei: ''Beyin bölgelerini, otomobil yolu olarak düşünün. Bu yollar, birçok yerde bulunan bağlantı yollarıyla birbirine bağlanıyor. İşte beyin bölgeleri arasındaki bağlantılar da tıpkı bunun gibidir.'' ifadelerini kullandı.

Feng Lei, sözlerine şöyle devam etti: ''Önceki çalışmalarımızda, çay içenlerin içmeyenlere göre daha iyi bilişsel işleve sahip olduğunu zaten göstermiştik. Şimdiki çalışmamızda ise, düzenli çay içmenin beyni nasıl geliştirdiğini göstererek, bir bakıma önceki çalışmamızı da desteklemiş olduk. Çay içmenin; bölgeler arası bağlantıların aksamasını önleyerek, beyin organizasyonunu güçlendirdiğini ortaya çıkardık.''

Araştırma ekibi, bu verileri kullanarak beyin bağlantılarını daha yakından gözlemleyecek ve çayın yaşlanmaya olan etkisini inceleme altına alacak.

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