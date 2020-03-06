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Bilim insanları depreme karşı bükülebilir beton geliştirdi

Bilim insanları, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için bükülebilen yeni bir beton türü geliştirdiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 06.03.2020 - 14:27..
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Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, normal betona kömür küllerini ve sentetik elyafları karıştırarak bükülebilen yeni bir beton türü geliştirdi.

Yeni nesil bükülebilen beton, normal betonlara oranla 400 kat daha fazla bükülebiliyor. Bilim insanları, deprem riskinin yüksek olduğu yerlerde bu tür betonları kullanarak, yıkım riskinin en aza ineceğini söylüyor.

Bilim insanları bükülebilir beton üretti -  VİDEO

NORMAL BETONLARA GÖRE DAHA ÇEVRE DOSTU

Bilim insanları, yeni nesil bükülebilir betonun oldukça çevre dostu olduğunu da söylüyor.

Yapılan açıklamaya göre bu betonu oluşturabilmek için kireç taşının yakılmasına gerek yok. Bu da elektrik ihtiyacını yüzde 36 oranında azaltıyor.

Üretim süreci sırasında ise karbondioksit miktarı yüzde 76 daha az yayılıyor.

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Bilim insanları depreme karşı bükülebilir beton geliştirdi

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