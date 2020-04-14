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Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti

Bilim insanları, Hint Okyanusu'ndaki Ningaloo Kanyonu'nda 45 metre uzunluğunda bir deniz canlısı tespit etti.

Haber Merkezi |
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Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti

Falkor keşif gemisiyle, Avustralya'nın kuzeybatısındaki Ningaloo Sahili'nde okyanus araştırmaları yapan deniz biyologları, 45 metre uzunluğunda bir deniz canlısına rastladı.

"Zooid" adı verilen daha küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına sarmal bir şekilde yayılmış halde bulundu.

Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonoforların, bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

sifonofor

sifonofot

sifonofot


Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti

Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti

Bilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfettiBilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfettiBilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfettiBilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfettiBilim insanları dünyanın en uzun hayvanını keşfetti

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