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Bilim insanları dünyanın ilk canlı organizmasını üretti

Bilim insanları, tamamen sentetik ve kökten değiştirilmiş bir DNA koduna sahip dünyanın ilk canlı organizmasını ürettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 10:55..
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Bilim insanları, DNA'sı tamamen insanlar tarafından değiştirilmiş dünyanın ilk canlı organizmasını üretmeyi başardı. Normalde toprakta ve insan bağırsağında bulunan bir bakteri türü olan laboratuar yapımı bakteri, bilim insanları tarafından yapay olarak üretilen ilk canlı organizma olma özelliğine sahip.

Tıbbi Araştırma Konseyi'nin Cambridge Üniversitesi'nde bulunan Moleküler Biyoloji Laboratuvarı araştırmacıları, 2 yıllık çalışma sonucunda Escherichia coli bakterisinin DNA'sını yeniden kodlayarak yaşayan bir oganizma üretti.

dna

BİNLERCE DNA KODU DEĞİŞTİRİLDİ

Araştırmacılar, 2 yıldır Escherichia coli bakterisinin DNA'sı üzerinde çalışıyor. Ekip, bu süre boyunca gerek duymadıkları DNA kodlarını kaldırdı ve 18 binden fazla kodu değiştirdi. Yeniden tasarlanan genetik kod daha sonra kimyasal olarak sentezlendi ve E coli'ye parça parça eklendi. Tamamen değiştirilmiş DNA koduna sahip olan organizma, normalden biraz daha uzun boylu ve daha yavaş büyüyor. Ancak yine de hayatta kalmayı başarıyor.

dna

Bilim insanları bu tür genetiği değiştirilmiş yaşam biçimlerinin kullanışlı olabileceğine inanıyor. DNA'sı değiştirilen bakteriler, normalden daha farklı DNA kodlarına sahip olduğu için herhangi bir virüsün bakterideki çoğalması engellenebilir ve bu da bakteriyi daha dirençli hale getirebilir.

Örneğin E coli bakterisi, günümüzde diyabet ve kanser için tıbbi bileşiklerde, şeker hastalığı, kalp krizi ve göz hastalıkları için ise insülin yapımında kullanılıyor.

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