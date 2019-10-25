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Bilim insanları, farelere araba sürmeyi öğretti

Bilim insanları, oluşturdukları özel bir arabayı, farelere kullandırdı.

AA | 25.10.2019 - 11:31..
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Tarih boyunca fareler üzerinde birçok deney gerçekleştiren bilim insanları, bu sefer de farelere araba sürmeyi öğretmeyi başardı.  Richmond Üniversitesinde görevli uzmanlar, beyin gelişimleri ve öğrenme teknikleri üzerine yaptıkları çalışmada, farelere araba sürmeyi öğretmek için ödüllendirme tekniğden yararlandı.

Çalışmada, alüminyum bir tabağa şeffaf plastik kavanoz konularak küçük bir elektrikli otomobil oluşturuldu. Fare, arabayı kullanmak için alüminyum tabağa oturup bakır tele dokunduğunda, araba hareket etti ve hayvan gitmek istediği yönü seçebildi.

Bilim insanları farelere araba sürmeyi öğretti VİDEO

BESİNE ULAŞABİLMEK İÇİN ARABAYI SÜRMEK ZORUNDA KALDILAR

Deney ortamına tatlı bir yiyecek koyan bilim insanları, bu sayede fareleri arabayı sürmeye teşvik etti. Beslenebilmek için araç sürmek zorunda bırakılan fareler, bunu her hareket ettirdiklerinde bir miktar besinle ödüllendirildi.

Ardından ekip, yiyecekleri daha uzak noktalara ve zor açılara yerleştirerek, farelerin daha karmaşık sürüşler yapmasını sağladı.

fare

Richmond Üniversitesinden Profesör Kelly Lambert, çalışmada insan zihninin işleyişiyle çok fazla benzerlik gözlemlediklerini ve bulgularının psikiyatrik hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar için de umut verici olduğunu açıkladı.

Şizofreni veya depresyon gibi rahatsızlıklarda henüz ilaçsız bir tedavi bulunmadığını vurgulayan Lambert, farklı hayvan türleriyle benzer çalışmalar yaparak, bu konuda bir yöntem geliştirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

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Bilim insanları, farelere araba sürmeyi öğretti

Bilim insanları, farelere araba sürmeyi öğretti

Bilim insanları, farelere araba sürmeyi öğrettiBilim insanları, farelere araba sürmeyi öğretti

Bilim insanları, farelere araba sürmeyi öğretti

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