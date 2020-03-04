taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1367
Euro
6.8399
Altın
1641.53
Borsa
111207.27
Gram Altın
324.143
Bitcoin
54231.55

Bilim insanları ilk defa gök taşında protein tespit etti

Bilim insanlarının ilk defa gök taşında uzay kaynaklı protein keşfettiği açıklandı.

AA | 04.03.2020 - 08:59..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Uzay çalışmalarına aralıksız devam eden araştırmacılar, yeni bir buluşa daha imza attı.  Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ilk defa bir gök taşının içinde uzay kaynaklı bir protein tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacıların, 1990'da Cezayir'de bulunan "Acfer 086" isimli meteoritte yaptığı incelemenin ardından keşfettiği ve "hemolithin" adını verdiği söz konusu proteinin demir ve lityum içerdiği belirtildi.

d

YAŞAM AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Hemolithin'in evrenin herhangi bir yerinde yaşam açısından önemli rol oynayabileceğini vurgulayan araştırmacılar, keşfin dünya dışında yaşam olabileceğiyle ilgili bir ipucu teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithin'in hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayırılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bilim insanları ilk defa gök taşında protein tespit etti

Bilim insanları ilk defa gök taşında protein tespit etti

İlginizi Çekebilir
WhatsApp karanlık mod Android ve iOS için yayınlandı
Bir süredir beta kullanıcıların kullandığı WhatsApp'taki karanlık mod özelliği, artık Android ve iOS kullanıcılarına sunuldu.
Ahtapottan ilham alan robotik kol geliştirildi
Çin'de bulunan Harvard araştırmacıları, ahtapottan ilham alan bir robotik kol geliştirdiklerini duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle TikTok'a katıldı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs hakkında ortaya çıkan yanlış haberleri engellemek için TikTok hesabı açtı.
3 bin 200 TL'lik Mac Pro tekerleklerinde kilit sistemi bulunmuyor
Apple'ın ülkemizde 3 bin 200 TL'den satışa çıkardığı Mac Pro tekerleklerinde, kilit sistemi olmadığı ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
159
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Moskova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
51
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
Dünya Bankası'ndan 12 milyar dolarlık yardım paketi
27
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
Cenk Tosun EURO 2020'de forma giyemeyecek
26
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
Yunanlar hamile kadını dövüp parasını aldı
66
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı
40
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
Yunan ırkçılar, mülteci avına çıktı
79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir