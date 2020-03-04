Bilim insanları ilk defa gök taşında protein tespit etti

Uzay çalışmalarına aralıksız devam eden araştırmacılar, yeni bir buluşa daha imza attı. Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ilk defa bir gök taşının içinde uzay kaynaklı bir protein tespit ettiklerini açıkladı.

Araştırmacıların, 1990'da Cezayir'de bulunan "Acfer 086" isimli meteoritte yaptığı incelemenin ardından keşfettiği ve "hemolithin" adını verdiği söz konusu proteinin demir ve lityum içerdiği belirtildi.

YAŞAM AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Hemolithin'in evrenin herhangi bir yerinde yaşam açısından önemli rol oynayabileceğini vurgulayan araştırmacılar, keşfin dünya dışında yaşam olabileceğiyle ilgili bir ipucu teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithin'in hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayırılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

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