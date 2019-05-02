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Bilim insanları: İlk insanlar yüksek kesimlerde yaşıyordu

Denisovan olarak adlandırılan, çok eski çağlarda yaşayan insan türünün Tibet'in en yüksek kesimlerinde yaşadığına dair kanıt bulundu.

AA | 02.05.2019 - 15:09..
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Bilim insanları, Denisovan olarak adlandırılan, çok eski çağlarda yaşayan insan türünün Tibet'in en yüksek kesimlerinde yaşadığına dair kanıt buldu.

Daha önce ulaşılan bilgilere göre, bu kadar zorlu iklim koşullarında yaşama kabiliyeti sadece insan türünde, Homo Sapien'de vardı.

İlk insanların Denisovan adlı türünden bugünlere aktarılan bir gen sayesinde, on binlerce yıl sonra insanlar hala yüksek rakımlı bölgelerde hayatta kalabiliyor.
Nature isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, Denisovanlar, insanlar tüm dünyaya yayılmadan önce Asya'nın yüksek bölgelerinde yaşayan gizemli bir insan türü.

Bilim insanları: İlk insanlar yüksek kesimlerde yaşıyordu

TEK DELİL KEMİK PARÇALARIYDI

Yakın zamana kadar Sibirya'daki Denisova Mağarası'nda bulunan tek iz, bir kemik ve diş parçasıydı.

Bunların üzerinde bulunan DNA incelenmiş ve bu parçaların farklı bir insan türüne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi, Denisovan türüne ait ilk fosile başka bir yerde olduğu belirlenmiş oldu. Bu fosil, 1980'de Tibet Platosu'nda, 3,280 metre yükseklikteki Baishiya Karst Mağarası'nda bulunan bir alt çene kemiği.

Uranyum dizisi zamanlaması adı verilen bir teknik uygulanan kemiğin, 160,000 yıldan daha öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Bilim insanları: İlk insanlar yüksek kesimlerde yaşıyordu

YENİ KANITLAR ÇIKTI

Makalenin yazarlarından, Almanya Leipzig'deki Evrimsel Antropoloji için Max Planck Enstitüsü'nden Jean Jacques Hublin, bu kadar yükseklikte yaşayan bir insan türü olduğuna dair kanıtların bulunmasının beklenmedik sürpriz olduğunu söylüyor:

"Eski insanımsılarla, Neandertallar ve Denisovanlar gibi homo sapienlerin ilk türleriyle ilgilendiğimizde, bu insanımsıların zor koşullarda yaşama kapasitelerinin kısıtlı olduğu açıkça görülüyor.

"Avrupa'daki duruma bakarsanız, buradaki Neandertal sahalarında bir buçuk yüzyıldan beri çalışmalar yapıyoruz. Burada bulduğumuz en yüksek rakımlı yaşam alanı 2,000 metrede. Bunlar da çok fazla değil ve muhtemelen sadece yazları ya da özel olarak avlanmak için gittikleri alanlar. Bunun dışında, bu tarz sahalar yok."

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