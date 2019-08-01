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Bilim insanları, karaciğer naklini ortadan kaldıracak bir yol buldu

Bilim insanları, karaciğerde kök hücreye benzer özellikler gösteren yeni bir hücre buldu. Bu hücre sayesinde karaciğer nakli tamamen ortadan kalabilir.

DHA | 01.08.2019 - 09:53..
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Bilim insanları yapılan araştırmalar sonucunda, zarar görmüş karaciğer hücrelerini yenileyebilecek yeni bir hücre keşfetti. Karaciğerde tespit edilen ve kök hücreye benzer özellikler gösteren bu yeni hücre sayesinde, karaciğer nakli tamamen ortadan kalkabilir.

İnsan cenininde bulunan ‘hepatobiliary hybrid progenitor cell’ (HhyP) hücresinin az miktarda da olsa karaciğerde bulunduğunu keşfeden bilim insanları, bü hücre sayesinde gelecekte karaciğer tedavisini için yeni bir yöntem keşfetmiş oldu.

karaciğer

ZARAR GÖRMÜŞ KARACİĞER HÜCRELERİNİ YENİLEYEBİLİR

Bu buluşla birlikte, karaciğerin alınması yerine zarar görmüş karaciğer hücrelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili birkaç çeşit tedavinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

Araştırma hakkında açıklama yapan Tamir Rashid, insan akciğerinde ilk kez kök hücreye benzer özellik gösteren hücreler bulduklarını belirterek; bu gelişme sayesinde, karaciğer hastalıklarını tedavi edici çok sayıda yenilikçi ilaç uygulamaları geliştirebileceğini söyledi.

Rashid ayrıca, uzun vadede HhyP hücresinin, vücut içerisinde geleneksel ilaçlarla yeniden programlayarak hücre veya organ nakline gerek kalmadan hastalığı tedavi edip edemeyeceklerini araştıracaklarını kaydetti.

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