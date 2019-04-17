Bilim insanları: Köpekler sakallı erkeklerden daha temiz

Erkeklerin sakalları yoluyla köpeklerden hastalık kapıp kapmayacağını öğrenmeye çalışan İsviçreli bilim insanları, şans eseri başka bir sonuca vardı. Araştırmacılar erkeklerin sakalında bulunan bakteri miktarının köpek tüylerindeki bakterilerden daha yüksek olduğunu gördü.

SAKAL VE KÖPEK TÜYÜ KARŞILAŞTIRILDI

İsviçre'deki Hirslanden Kliniği'ndeki araştırmacılar, 18 erkeğin sakalından ve farklı cinsteki 30 köpeğin boynundan numuneler alıp karşılaştırdı.

KÖPEKLERDE DAHA AZ BAKTERİ ÇIKTI

Elde edilen sonuçlara göre 18 ile 76 yaş arasındaki her sakallı erkeğin sakalındaki bakteri oranının çok yüksek olduğu görüldü. Öte yandan 30 köpekten yalnızca 20’sinde böyle yüksek bir orana ulaşıldı. Geri kalan köpeklerin boyun tüylerindeki bakteri oranı ise orta veya düşük seviyede çıktı.

"SAKALLI ERKEKLERE GÖRE KÖPEKLER DAHA TEMİZ"

Araştırmaya katılan 7 erkeğin sakalındaki bakteri oranının da hastalığa yol açacak düzeyde yüksek olduğu tespit edildi.

İsviçreli Profesör Andreas Gutzeit, “Bu bulgular ışığında, sakallı erkeklere kıyaslandıklarında köpeklerin temiz olduğu söylenebilir” dedi.