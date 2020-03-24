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Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

İngiltere'deki bilim insanları, koronavirüsün nasıl yayıldığını anlayabilmek için yeni bir gen haritası oluşturacak.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 10:47..
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İlk başta Çin'de ortaya çıkan ve ardından bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha da hızlı yayılıyor. İngiltere'deki bilim insanları, virüsün nasıl böyle hızlı yayıldığını anlamak için toplanma kararı aldı.

Ülkedeki en iyi araştırma gruplarından bazıları, virüsün genom dizilimini gerçekleştirerek, koronavirüsün nasıl davrandığını ve yayıldığını öğrenmeye çalışacak.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Halk Sağlığı Birimleri, Wellcome Sanger Enstitüsü ve çok sayıda akademik kurumdan oluşan 'BK Koronavirüs Genom Bilimi Konsorsiyumu', virüsün gen haritasını çıkararak çalışmalara destek verecek.

koronavirüs

Hastalığın bulaştığı çok sayıdaki kişiden alınan numuneler Belfast, Birmingham, Cambridge, Cardiff, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Liverpool, Londra, Norwich, Nottingham, Oxford ve Sheffield'daki laboratuvarlara gönderilerek bulgular üzerine çalışmalar yürütülecek.

VİRÜSTEKİ DEĞİŞİM GÖZLEMLENECEK

Bu verileri kullanacak bilim insanları, virüsün nasıl yayıldığını ve farklı genetik yapıların ortaya çıkıp çıkmadığını anlayabilmek için virüsün ülke çapında geçirdiği değişiklikleri izleyebilecek.

bkorona

Instagram: @eshteknoloji

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyorBilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyorBilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

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