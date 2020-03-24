Bilim insanları maymunda test etti: Korona ikinci kez bulaşmıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 16 binden fazla insanın ölmesine neden olan koronavirüs hakkında çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.

Bilim insanları her ne kadar virüsün aşısını geliştirmek için çalışsa da bunun uzun zaman alabileceği görüşünde olanlar da var. Bu nedenle birçok kuruluş; solum cihazları, tıbbi maskeler, koruyucu giysiler ve dezenfektanlar gibi ekipmanların üretimine ara vermeden devam ediyor.

Araştırmacılar, şu ana kadar koronavirüsle mücadelede bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu ispatladı ve birçok insanın neden kendi kendine iyileştiğini açıklamış oldu. Peki koronavirüse yakalanıp iyileşen birine yeniden virüs bulaşabilir mi?

Gelin bu sorunun cevabına daha yakından bakalım.

BİLİM İNSANLARI MAYMUNLARDA TEST ETTİ

Bilim insanları, 4 farklı Rhesus macaque (Hint şebeği) maymununa koronavirüsü enjekte etti. Daha sonra virüsün burun, akciğer, bağırsak, omurilik, kalp ve mesane gibi organları nasıl etkilediği gözlemlendi.

Üç gün içinde koronavirüs belirtileri gözlemlenen maymunlar hemen tedaviye alındı ve yaklaşık 14 gün sonra tedavi sonuç vererek maymunlar iyileşti.

İKİNCİ KEZ KORONAVİRÜS ENJEKTE EDİLDİ

Aradan 1 ay geçtikten sonra maymunlara yeniden koronavirüs enjekte edildi. Ancak maymunların vücut sıcaklığı geçici bir süre yükselmesine rağmen her şey normal seyretti ve herhangi bir virüs semptomu gözlemlenmedi. Ayrıca maymunların organları da virüsten zarar görmedi.

Bilim insanları, ilk koronavirüs enjektesinden sonra maymunların bağışıklık sisteminin yeteri kadar antikor ürettiğini ve ikinci enjektenin bu antikorlar sayesinde kolayca savuşturulduğunu belirtiyor.

Ancak bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yeteri kadar antikor üretemediğinden koronavirüse karşı yenik düşüyor.

Her ne kadar vücudun koronavirüse karşı bağışıklık kazandığı ortaya çıksa da bu bağışıklığın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Bu nedenle bilim insanlarının yaptığı araştırmanın kesin sonuçlarını öğrenebilmek için henüz çok erken.