Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor

Bilim insanları, havadaki ısı ile yeni tip koronavirüs enfeksiyon oranları arasında anlamlı bir bağ bulunamadığını duyurdu.

DAHA ÖNCE TERSİ SAPTANMIŞTI

Daha önce Çin’de yer alan Beihang ve Tsinghua üniversiteleri tarafından yapılan çalışmalarda, sıcaklık arttıkça yeni tip koronavirüs (Covid-19) iletim hızının düştüğü sonucuna varılmıştı.

"KORONAVİRÜS İLE HAVA SICAKLIĞI ARASINDA BAĞ YOK"

Fakat, ülkenin en büyük kenti Şangay’daki Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, koronavirüs ile hava sıcaklığı arasında bir ililşki olmadığını tespit etti.

Sonuçları European Respiratory Journal’da yayınlanan araştırma, Halk Sağlığı Uzmanı Weibing Wang ve Fudan Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi.

224 KENTTE İNCELEME YAPILDI

Dr. Wang ve meslektaşları, Ulusal Sağlık Komisyonu ve ill sağlık komisyonlarından gelen verileri kullanarak, 17’si Hubey eyaletinde olmak üzere 224 şehirde koronavirüs yayılımını değerlendirdi.

Araştırmacılar, daha sonra bu bilgileri, ocak ve mart ayı arasındaki ortalama sıcaklık, bağıl nem ve gelen ultraviyole (UV) radyasyon ölçümleri de dahil olmak üzere, günlük hava durumu verileriyle karşılaştırdılar.

Ekip, Hubey eyaletinin içindeki ve dışındaki şehirlerde, güneş ışığından kaynaklanan UV maruziyeti sıcaklıkları ve toplam enfeksiyon oranı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını buldu.

"SICAK HAVAYA GÜVENMEK ÇOK TEHLİKELİ"

Bilim insanları, "Analizimiz, ortam sıcaklığının SARS-CoV-2'nin (Covid-19) iletim yeteneği üzerinde önemli bir etkisi olmadığını gösterdi. Yeni tip corona virüsü kontrol etmede sıcak havaya güvenmek için henüz çok erken. Pandemiyi durdurmak içim mevsimselliğe güvenmek tehlikeli bir düşünce yapısı'' ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, "Sıcak hava mevsimlerin değişmesine yardımcı olabilir, ancak virüs aktarımını durdurması pek olası değildir. İletimi yavaşlatmaya yardımcı olmak için seyahat yasakları ve karantina uygulamaları gibi acil politikalara veya müdahalelere ihtiyaç var" dedi.

DİĞER SALGINLAR DA SICAKTAN ETKİLENMEDİ

Öte yandan araştırmacılar, Covid-19'un beklentileri karşılayan ve sıcak havadan etkilenmeyen ilk bulaşıcı hastalık olmayacağını sözlerine ekledi. 2012 yılında Arap Yarımadası'ndaki Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) salgınına atıfta bulunan uzmanlar, hastalığın sıcaklık 45 ° C'ye ulaştığında bile gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Ebola ve bazı influenza tipleri de dahil olmak üzere hayvanlardan insanlara geçen yakın zamanda ortaya çıkan diğer hastalıkların da öngörülemeyen kalıplarda ortaya çıktığını vurgulan bilim insanları, "Kasım 2002'de başlayan ve Temmuz 2003'te sona eren SARS'ın iletiminin mevsimsel olabileceği düşünüldü. Ancak salgın, etkili vaka bulma, temas izleme ve karantina ile de kontrol edilmiş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye dahil 200’ün üstünde görülen Covid-19 salgınında, şu ana kadar 115 bini aşkın insan yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 1 milyon 865 bini aştı.