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Bilim insanları Tayland'da iki yeni dinozor türü tespit etti

Bilim insanları, yaklaşık 30 yıl önce bulunan ve müzeye kaldırılan fosillerin, iki farklı dinozor türüne ait olduğunu belirledi.

AA | 30.05.2019 - 09:31..
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Bundan 30 yıl önce bir Tayland'lı müze çalışanı, yaptığı kazılar sırasında bazı fosilleşmiş kemikler tespit etmiş ve onları Sirindhorn Müzesi'ne devretmişti. Ancak uzun bir süre boyunca bu fosiller hiçbir zaman ayrıntılı olarak incelenmedi. Taylandlı paleontolog Adun Samathi, 5 yıl önce yaptığı araştırmaları sırasında bu fosillerle karşılaştı ve onları inceleme altına aldı.

Bonn Üniversitesi'nden ve Tayland'daki Sirindhorn Müzesi'nden bilim insanları iki yeni dinozor türü ortaya çıkardı. Tayland'da 30 yıl önce keşfedilen fosil kalıntılarını inceleyen araştırmacılar, buldukları iki yeni dinozor türünün de "Dinozorların Kralı" olarak da bilinen Tyrannosaurus rex (T-rex) ile akraba olduklarını açıkladı.

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TEHLİKELİ VE HIZLI AVCILAR

Araştırmacı Adun Samathi, "Phuwiangvenator" ve "Vayuraptor" isimleri verilen dinozoların oldukça hızlı ve tehlikeli avcılar olduğuna dikkati çekerek, "Aralarındaki yakınlığı ve farkı Afrika'daki yırtıcı kedi türleriyle anlamaya çalışırsak, Phuwiangvenator türünü aslan, Vayuraptor türünü ise çitalar gibi görebiliriz." ifadelerini kullanıdı.

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Keşfedilen türlere ait fosiller, bulundukları Sirindhorn Doğal Tarih Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında halka açılırken, açılışa Tayland kraliyet ailesi üyesi Prenses Maha Chakri Sirindhorn da katıldı.

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