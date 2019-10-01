Bilim insanları, tek kan testiyle 20 kanser türü tespit etti

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle, bilim insanları sağlık sektöründe yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Amerikalı bilim insanları, tek bir kan testiyle, tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla tespit etmeyi başardı.

DNA'da, genlerin aktif olmasını etkileyen kimyasal birimler "metilasyonları" arayan bir dizilim teknolojisi kullanan araştırmacılar, 1.530'u kanserli, 2 bin 53'ü henüz kanser teşhisi konmamış, 3 bin 583 kişiden aldıkları kan örneklerinde yaptıkları testlerde, kanserli hastaları ve kanserin başladığı dokuyu doğru şekilde tespit etti.

DOĞRULUK PAYI OLDUKÇA YÜKSEK

Bilim insanlarının geliştirdiği bu testin, kanserin varlığı durumunda pozitif sonuç verme oranı yüzde 99,4 olurken, hangi dokudan kaynaklandığını doğru tespit etme oranı ise yüzde 89 olarak gerçekleşti.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Geoffrey Oxnard, metilasyon tabanlı tahlillerin, geleneksel likit biyopsilerde yapılan DNA'daki genetik mutasyonların belirlenmesinden daha etkili olduğunu belirtti.

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