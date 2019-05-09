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Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

Endüstriyel su atıklarındaki tuzlu suyu arıtarak, küresel su kıtlığı ile mücadelede yeni bir yol bulundu.

DHA | 09.05.2019 - 12:53..
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ABD'deki Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, okyanus suyundan yaklaşık on kat daha tuzlu olan endüstriyel su atığını arıtmanın yeni bir yolunu bulduklarını açıkladı.

TEMİZ SU KATMANI ELDE ETTİ

Araştırmanın başındaki Profesör Ngai Yin Yip, çözücü (solvent) kullanarak aşırı tuzlu su örneğini karıştırdı. İki sıvı da kabın içersinde ayrı ayrı katmanlandı. Ancak kabı ısıtarak çözücüyü ayıran araştırmacılar, diğer kaptaki çözücüyü yeniden ısıttıklarında içinde temiz bir su katmanı elde ettiler.

Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

ÇIĞIR AÇACAK BULUŞ

Araştırmacılar, bu çalışmayla sudaki tuzun yüzde 98,4’ü ayrıştırmayı başardılar. İşlemin gerçekleşmesi için 70 dereceli bir sıcaklık yeterli oldu. Bu gelişmenin, atık suyun arıtması ve insanların tüketimi için içme suyu kazanılması açısından bir çığır açacağı belirtiliyor.


Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

Bilim insanları, tuzu sudan arıtan yeni bir yol buldu

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