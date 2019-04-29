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Bilim insanları: Yağlı balık ölümü tetikliyor

Yağlı balıkların aşırı tüketimi, erken ölüm riskini önemli ölçüde artırıyor.

AA | 29.04.2019 - 01:47..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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İsveçli bilim insanları, yağlı balığın aşırı derecede tüketiminin erken ölüm riskini yüzde 50 oranında artırdığını tespit etti.

AMA Network Open Journal Today’de yayınlanan araştırmayı haber yapan MedicalXpress, uzmanların uzun süredir 70 yaşındaki insanları gözlemlediğini yazdı.Deneye binden fazla kişi katıldı.

GÖZLEM 10 YIL SÜRDÜ

10 yıl süren gözlem, yüksek seviyede poliklorlu bifenillere sahip gönüllülerin, diğer risk gruplarına göre yüzde 50 oranda daha sık öldüğünü gösterdi.
Poliklorlu bifenillerin, başta somon balığı ve ringa balığı olmak üzere genelde yağlı balık, kırmızı et ve süt ürünlerinde bulunduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür gıdayla beslenmenin ölçülü olması gerektiğini ifade ettiler.
Haberde bilim insanların yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara, aşırı kilo ve yüksek kolesterol gibi kardiyovasküler hastalıklarla ilgili risk faktörlerini dikkate almadıkları belirtildi.

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