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Bilim kurgu yazarı Sir Arthur C. Clarke’den alıntılar

İngiliz Şövalyelik Nişanı sahibi mucit ve bilim kurgu yazarı Sir Arthur Charles Clarke’den yaşama ve uzaya dair alıntılar…

Özel İçerik | 19.03.2019 - 12:46..
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Arthur Clarke

Clarke, özellikle uzaya olan ilgisi ile tanınan bir bilim kurgu yazarı. Aslına bakılırsa bir mucit! 1941-1946 yılları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde Radar Eğitmeni ve Teknisyeni olarak bulundu. 1945’te ise, “Uydu İletişimi Sistemi” önerisini teklif etti ve bundan dolayı 1963’te, Franklin Institute Stuart Ballantine tarafından altın madalyaya layık görülmüştü.

Clarke, 19 Mart 2008’de, solunum yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Onu, eserlerinden alıntılarla anıyoruz…

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’den alıntılar

- Hiçbir şüphe yoktu ki insan, evrendeki tek zeki varlık değildi.

(2001: Bir Uzay Destanı)

*

- Konuşmadılar, çünkü hiçbir kelime onları memnun edemezdi.

(Çocukluğun Sonu)

*

- İletişim yöntemleri daha mükemmel hale geldikçe, içeriği daha önemsiz, bayağı ve can sıkıcı gibi görünüyordu.

(2001: Bir Uzay Destanı)

*

- Eğer üzerinde çalışılacak bir şey bulabilirse mantık mucizeler yaratabilir.

(Kara Güneş)

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’den alıntılar

- En basit cevap her zaman en doğrusudur.

(Çocukluğun Sonu)

*

- Herhangi bir şoktan kurtulmanın en iyi yolu çalışmaktır.

(2001: Bir Uzay Destanı)

*

- Evren sadece hayal ettiğimizden garip değil; hayal edebileceğimizden daha garip.

(2010: Uzay Efsanesi 2)

*

- İnsan yapısı tüm planlar, doğanın, kaderin ya da evrenin ardındaki güçlere, artık ne derseniz onun, insafsız düzeltmelerine karşı savunmasızdı.

(2010: Uzay Efsanesi 2)

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’den alıntılar

- Kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz. İnsanlığın işlerine karışılmamalı artık.

(Çocukluğun Sonu)

*

- Yine de, ne aradığınızı bilmediğinizde, tüm önyargıları ve kabulleri bir kenara bırakmak önemliydi…

(2010: Uzay Efsanesi 2)

*

- Yalnızca zamanın derman olabileceği bazı şeyler vardı hayatta. Kötüler yok edilebilirdi, ancak aklı karışmış iyi birine karşı hiçbir şey yapılamazdı.

(Çocukluğun Sonu)

*

- Herhalde çözümsüz bir soruna en iyi çare, endişelenecek daha da büyük bir sorunun olması.

(2010: Uzay Efsanesi 2)

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’den alıntılar

- Zeka ve makine arasındaki çekişme ancak tamamen ortak bir yaşamın getirdiği sonsuz ateşkes ile çözülebilirdi.

(2001: Bir Uzay Destanı)

*

- Hayattaki en önemli şeyler kazara olur.

(3001: Son Efsane)

*

- Dolu bir zihin kolay kolay sıkılmazdı.

(Çocukluğun Sonu)

*

- Tek bir başarı dünyanın kaderini değiştirebildikten sonra yüzlerce başarısızlığın hiçbir önemi yoktu.

(2001: Bir Uzay Destanı)

Bilim kurgu yazarı Arthur C. Clarke’den alıntılar

- Uzaya meydan okumanız, karıncaların dünyanın bütün çöllerindeki her bir kum tanesini isimlendirip sınıflandırmaya çalışmasından farksız.

(Çocukluğun Sonu)

*

- İnsan, yalnızca o anın farkında olan hayvanlardan farklı olarak, bir geçmişe sahipti ve el yordamıyla geleceği aramaya başlamıştı.

(2001: Bir Uzay Destanı)

*

- Bazı kadınlar için aşk tek şey değil, her şey.

(2010: Uzay Efsanesi 2)

*

- Herkes bir kişiyken anne tek başına bin kişidir

(Çocukluğun Sonu)

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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