Bilim Kurulu, Çinli uzmanlarla görüştü

Koronavirüse karşı çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli heyetle ikinci kez görüştü.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığındaki toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI

Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı.

Toplantıda, iki ülke arasında koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.