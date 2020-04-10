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Bilim Kurulu, Çinli uzmanlarla görüştü

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli uzmanlarla video konferansla toplantı yaptı.

AA |
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Bilim Kurulu, Çinli uzmanlarla görüştü

Koronavirüse karşı çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli heyetle ikinci kez görüştü.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığındaki toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı.

Bilim Kurulu, Çinli uzmanlarla görüştü

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILDI

Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı.

Toplantıda, iki ülke arasında koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilim Kurulu, Çinli uzmanlarla görüştü

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