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Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi.

AA |
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Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs rehberini güncelledi.

Güncellenen koronavirüs rehberine göre;

-Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden alınan ilk numunenin üst solunum yolu numunesi olması ve test sonucunun negatif olması; COVID19 enfeksiyonu şüphesini dışlamaz. İbaresi eklendi.
-Tazyikli su kullanımı, cenazeden enfekte sıvıların sıçramasına ve aerosol oluşturarak hastalık bulaşına neden olabilecek işlem olması nedeniyle cenazenin yıkanması sırasında bu işlemden kaçınılmalıdır.
-Cenaze sahipleri, cenazeye sarılmamalı ve yakın temasta bulunmamalıdır.
-Cenaze normal şekilde kefenlenmelidir, cenaze torbasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
-Özel bir mezarlığa gerek duyulmadan, defin yerine kireç serpilmesi gibi bir tedbire gerek olmadan normal mezarlık alanına defnedilmelidir.

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