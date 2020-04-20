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Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 gün vücutta kalabilir

Koronavirüse karşı "27 güne kadar temkinli olmakta fayda var" uyarısı yapan İlham Çelik, evde kalmanın önemli olduğunu vurguladı.

DHA |
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Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 gün vücutta kalabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik, koronavirüs konusunda kritik bir uyarı yaptı.

Çelik, virüsün vücutta 14 gün ile 27 gün arasında kalabileceğini söyleyerek, "Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum." dedi.

İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmalarının önemli olduğunu söyledi.

TEKRAR HASTALANMAK ZOR İHTİMAL

Koronavirüsü yenen hastaların tekrar hastalanma riskine değinen Bilim Kurulu Üyesi Çelik, "Koronavirüsü yenen insanların tekrar hastalanması çok zor bir ihtimal gözüküyor. Antikor oluşup oluşmadığını ölçmek için henüz teknik bir imkan bulunmuyor. Antikorun koruyucu durumu tam belirlenmiş değildir. Herkeste oluşuyor mu, onu da bilmiyoruz. Örneğin belirtisi geçenlerde antikor oluşmadığı kanısındayız.

İMMÜN PLAZMA İLE ORTAYA KONULABİLİR

Yaptığımız çalışmalara göre bu ne kadar korur, immün plazma ile bunu daha net ortaya koyabileceğiz. İmmün plazma verilen hastalar var; ama henüz net sonuçlar ortaya çıkmış değil. İstanbul'dan bildirilen bir vaka vardı. Bizim de hastanede yaptığımız çalışmalar var. Hastanın birinin iyi olmaya gittiğini görüyoruz, ancak bunun için zaman gerekiyor. Bunu konuşmak için çok erken" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 gün vücutta kalabilir

"27 GÜNE KADAR TEMKİNLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

Koronavirüsü yenenlerin bağışıklık sistemiyle ilgili konuşan Çelik, "Koronavirüs tedavisi olduktan sonra bağışıklık sistemi zayıflamaz. Bu hastalığı atlattıysa zaten bağışıklık sistemi normal düzeydedir, bu hastalığı yenmiştir, herhangi bir sıkıntı olamaz. Henüz böyle gösterilmiş bir kanıt da yok. İşte, 'bu hastalandı, bunun bağışıklık sistemi kötü seyreder, ileride başka hastalıklara çok daha kolay maruz kalır' gibi bir şey şu aşamada söylemek mümkün değil.

Virüsün 14 gün yaşadığını biliyoruz; ama iyileşme süresi 3 ile 6 hafta sürüyor. Bununla ilgili çalışmalar var. 27 güne kadar söz edilen bir çalışma var. Net bir şey söyleyememekle beraber, virüsün 14 gün ile 27 gün kalabildiğini söyleyebiliriz. Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. Bunların tek hasta değil de birçok hastayla gösterilmesi lazım. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HAVALARIN ISINMASI İLE VİRÜSÜN AZALACAĞI KANAATİNDEYİM"

Havaların ısınmasının virüse etkisine değinen İlhami Çelik, "Havaların ısınması ile virüsün azalacağı yönünde bir kanaatim var. Afrika'da dışarıdan gelen vakalar var. Orada bu dönemde salgın yapabilir. Bulaşması mümkün. Sıcak havada bunun pek mümkün olacağı kanaatinde değilim. Işıktan kolay etkilenirler ve ölürler. Sıcaklığın da influencer virüsüne benzer seyrettiğini varsayarsak, tabii ki bu çok doğru bir yaklaşım olmamakla beraber sıcak mevsimlerde bunun olmayacağı kanısındayız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 gün vücutta kalabilir

"TEDBİRLİ VE SAKİN OLMAMIZ LAZIM"

Çelik, maskenin hava almayacak şekilde takılması gerektiğini anlatarak, "Kenarlardan ve alttan da hava almaması gerekiyor. Benim gördüğüm şeylerden birisi burnu açıkta bırakarak takan arkadaşlarımız var. Bunların olmaması gerekiyor. Maskenin koruyuculuk düzeyi bellidir. Dağda, sokakta ve tepede dolaşan insanın yanında kimse yokken maske kullanmasına gerek yok.

İnsanların bu kadar kendini sıkmasına gerek yok. Bu bir kimyasal gaz değil. Kimyasal gaz gibi havada olup bizi zehirleyecek bir şey gibi düşünmememiz lazım. Bu bizde takıntı hastalığına yol açar. Bu salgın bittiğinde maruz kalacağımız en önemli şey, takıntı hastalığıdır. Ondan korunmak istiyorsak tedbirli ve sakin olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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