Bilim Kurulu üyesi: Haziran başında rahatlama olabilir

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal, virüsün Türkiye'ye diğer ülkelere göre daha geç geldiğini, bundan dolayı çok önemli zaman kazanıldığını söyledi.

SOSYAL MESAFE ÖNEMLİ

Koronavirüs'e karşı mücadelede en önemli önlemlerden birisinin elleri sık yıkamak olduğunu vurgulayan Ünal, "Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle. Çünkü eline bulaşsa bile hemen yıkarsan buradan kırdın zinciri" diye konuştu.

HAZİRAN BAŞINDA...

Ünal, verilerden yola çıkarak vaka sayısında tepe noktasına ne zaman ulaşılacağına yönelik bilimsel hesaplamalar yapılabildiğini, ancak bunların hepsinin yine tahminlerden ibaret olduğunu kaydetti. Ünal, virüs tehlikesinin ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin kendi tahminini ise şöyle açıkladı:

"Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, esas destek orada, kilit nokta orası, yani bu benim kişisel tahminim böyle giderse yaz ayları civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabi kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum."





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONUSU

Çin'den sonra en çok vaka sayısının görüldüğü ülkeler olan İtalya ve İran’da sokağa çıkma yasağının, ilk vakanın ortaya çıkmasından yaklaşık 15 gün sonra ilan edildiğinin hatırlatılması ve Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kararı alınması ihtimalinin sorulması üzerine Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:

"İran ile İtalya ile karşılaştırmak çok doğru olmayabilir. Oranın dinamikleri başka, daha erken girdi, artı İtalya dünyadaki yaşlı nüfusu en yüksek olan ikinci ülkedir. Ölümlerin yüksek olmasının neden olduğunu anlayabilmek lazım, her ülkeyi takip ediyoruz. Oradan alacağımız dersler var, ama hangi basamakta hangi tedbir alınacak meselesi Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda. Ona danışman gibi çalışan Bilim Kurulu var. Bilimsel veriler değerlendiriliyor, ama bu sonunda devletin verebileceği bir karar. Gerektiği zaman mutlaka alınır. Önümüzdeki günler gösterecek. Vaka sayısı önemli faktörlerden biri, ama ülkenin dinamikleri, benim aklımın ermediği ekonomik faktörler gibi başka bir sürü faktör var. O yüzden kolay bir karar değil."

EVDE KAL UYARISI

Virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamalarını isteyen Ünal, "Evden dışarıya çıkıyorsan ondan sonra getirdiğin paketi istediğin kadar sabunla yıka. İşte yaşlılarımıza yasak getirildi. Niye getirildi? 'Yaşlıları sevmediğimizden', 'dışarıda dolaşmasın' diye değil, onların canını korumak için getirildi. Çünkü çok net, hangi ülkeye bakarsanız bakın 65 yaştan sonra ölüm oranları artıyor. Bütün ciddi enfeksiyonlarda böyledir bu zaten" dedi.