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Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi

"En kritik döneme girdik" diyen Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, "Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" dedi.

DHA |
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Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi

Türkiye, aldığı sıkı tedbirlerle koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmayı hedefliyor.

Salgının ne zaman hafifleyeceği konusunda açıklama, Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan geldi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu belirten Kayıpmaz, "En kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız." diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi

TEST SAYISINDA 20 BİN GEÇİLDİ

Kayıpmaz, 5 Nisan’a kadar vaka sayının 27 bini geçtiğini ve günlük test sayısında 20 bin sayısının aşıldığını anımsatarak, "Pozitif olduğu tespit edilen vakaların aynı zamanda yakın temaslıları da taranıyor. Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ FEDAKARLIĞI

Sağlık çalışanlarının, koronavirüsle fedakarca mücadele ettiğinin altını çizen Kayıpmaz, "Bu süreçte kimi acil sağlık personeli evinin dışında Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen misafirhane, otel gibi yerlerde kalmayı tercih etti, kimi de kendi evinde, kendini en sevdiklerinden izole etti." dedi.

Bilim Kurulu üyesi, koronavirüs için tarih verdi

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