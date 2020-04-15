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Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Figen Çizmeci Şenel, sosyal mesafe ve kısıtlamalara ilişkin konuştu.

DHA |
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Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Figen Çizmeci Şenel, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal mesafeye işaret eden Şenel, 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak tanımlanması kriterinin, koronavirüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

15 DAKİKA VE 1 METRE...

Şenel, "Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa, 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz" dedi.

YENİ ÖNLEMLERİN ALINMASI İHTİMALİ

Şenel, sokağa çıkma yasağının ya da her iller arası getirilen kısıtlamanın sonuçlarını görmenin ancak 10 gün sonra mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu 2 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ve yeterli olmadığı da görülürse yine Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle yeni önlemlerin alınması söz konusu olabilecektir." diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı

"DÜNYAYA GÖRE İYİ KONUMDAYIZ"

Koronavirüs ile mücadeleye ilişkin Şenel, "Dünyaya göre şu an iyi bir pozisyondayız. Bunun böyle sürmesi için de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"NİSAN SONUNA KADAR VAKA ARTIŞLARINI GÖRECEĞİZ"

"Virüsün yayılım hızına değinen Bilim Kurulu Üyesi Şenel, "Bu konuda dünyada değişik trendler görüyoruz. Artış trendi hala devam eden ülkeler var. Fakat buna karşın azalma trendinde olan ülkeler de var. Ülkemizde sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi test sayımız yakında 500 bine ulaşacak ve artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış hızı da azalmakta.

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den 15 dakika uyarısı

"NİSAN SONUNA KADAR VAKA ARTIŞLARINI GÖRECEĞİZ"

Erken tanı ve tedaviyle iyileşen hasta sayımızda çok ciddi bir artış görüyoruz. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi test sayısı artıkça vakaların artacağı da tahmin edilebilen bir durumdu. Bununla beraber yoğun bakımdaki hasta sayılarında azalma olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Nisan sonuna kadar vaka artışlarını göreceğimiz Bilim Kurulu’nda konuşulan bir konu. Ancak kesin bir sayı vermek ya da kesin bir tarih vermek pek mümkün görünmüyor." şeklinde konuştu.

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