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Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar

Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı yeni karar üzerine cenaze işlemleriyle ilgili yeni fetva yayınladı.

AA |
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Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan alınan görüşün ardından yürürlüğe giren yeni tedbir kararını duyurdu.

Daha önce koronadan ölenlerin nasıl gömüleceğine ilişkin "tabutla gömülmenin sıkıntı olmadığını" duyuran DiyanetBilim Kurulu'ndan alınan görüş sonrası yeni fetva verdi...

Diş İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde 'Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri' konulu bir fetva yayınlamıştır.

TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA YIKANIP KEFENLENECEK

Söz konusu fetvada öncelikle, 'Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği' vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar

DİĞER CENAZELERDEN FARKLI BİR UYGULAMAYA GEREK YOK

03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza 'Bilim Kurulu'nun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı' bildirilmiştir.

KURUMUMUZA ŞİKAYETLER GELDİ

Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır.

Diyanet'ten korona vefatlı cenaze işlemleriyle ilgili karar

FARZDIR...

Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.
Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır."

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