taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9466
Euro
7.5191
Altın
1694.49
Borsa
98123.56
Gram Altın
377.794
Bitcoin
48927.37

Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı

Bilim Kurulu'ndan koronavirüsün tamamen kontrol altına alınması ile ilgili, "Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmayacağı takdirde haziran aylarında rahatlarız" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'yi de etkisi altına alan koroavirüsün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi.

GEVŞEME OLMAZSA HAZİRAN AYINDA BİTİRİRİZ

Prof. Dr. Yamanel, daha önceden de ön görülerinin, salgının mayıs sonu haziran başı gibi kontrol altına alınması olduğunu söyleyerek, "Fakat bu tamamen her zaman söylediğimiz gibi izolasyon önlemlerine, evde kalmaya, sosyal mesafeyi korumaya, maske takmaya bağlı. Eğer biz bunları yaparsak, devam ettirebilirsek ve bu tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu mayıs sonu, haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır" dedi.

Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı

"İZOLASYON ÖNLEMİ İLE İKİNCİ DALGAYI GÖRMEYİZ'

Prof. Dr. Yamanel, bazı ülkelerde virüsün ikinci etabının da olduğunu gördüklerine işaret ederek, "Bu virüsü kontrol altına almışlardı; ama bu sefer önlemler o ülkelerin halkları tarafından çok göz ardı edilmeye başlandı ve ikinci dalgayı gördüler. Bu durum bizde tamamen halkımızın duyarlılığına bağlı. Eğer izolasyon önlemlerini çok iyi devam ettirebilirsek ikinci dalgayı görmeyiz; ama herhangi bir olası gevşemede mutlaka bu virüsle ilgili dalgalar tekrar tekrar görülebilir" diye konuştu.

Bilim Kurulu'ndan korona tedbirleri için uyarı

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA OLUMLU BAKIYORUZ"

Geçen hafta sonu uygulanan, bu bu hafta sonu da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağını da değerlendiren Prof. Dr. Yamanel, "Sokağa çıkma yasağına Bilim Kurulu olarak olumlu bakıyoruz. Çünkü havaların da ısınmasıyla vatandaşların Cumartesi-Pazar günleri daha fazla dışarı çıkma olasılığını ön gördüğümüz için böyle karar alındı. Sokağa çıkmayı ne kadar azaltabilirsek o kadar daha az bir temas olur ve bu virüse karşı da o kadar başarılı olabiliriz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olması önemli ki bir de zaten 65 yaş üzeri ve 20 yaş altının normalde sokağa çıkma yasağı var. Fakat hizmet sektörünün de ve üretimin de sonuç olarak aksamaması lazım. Bu durumda olup sokağa çıkan vatandaşlarımızın da hem maskelerini takmaları, hem de sosyal mesafeyi temin etmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sultangazi'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu alan bir minibüs şoförü, polisin ceza yazmaması için "beni affedin" dedi.
Koronayı yenen asırlık çınar: Beslenmeme dikkat ederim
İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Havahan Karadeniz, güçlü bağışıklık sistemi sayesinde, hastalığa karşı verdiği savaşı kazandı.
Van'da yaşlı kadına, Vefa ekibi kömür getirdi
Korona nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı kadının kömür isteği Vefa ekibi tarafından karşılandı.
Koruma altındaki çocuklar siperli maske üretiyor
Erzurum'da koronavirüsle mücadelede en ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına destek olmak için maske üretiliyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Koronavirüs ilacı hazır
935
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
Fatih Portakal: Kaldığımız yerden devam
918
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
Rumların KKTC’ye gönderdiği ilaçlar kriz çıkardı
133
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
Trump: Koronavirüs önlemlerini üç aşamada gevşeteceğiz
69
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama
145
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
Yurt dışından 25 bin Türk vatandaşı daha getirilecek
319
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
Koronavirüs, akciğer dışındaki organlara da saldırıyor
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir