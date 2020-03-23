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Bilim Kurulu'ndan vaka artışlarına uyarı: Sağlık sistemi çöker

Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının hızlı artması sonucunda sağlık sisteminin çökeceğini belirterek evde kal çağrısında bulundu.

AA | 23.03.2020 - 10:40..
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de şu ana kadar virüsten 30 kişi ölürken 1236 da vaka görüldüğünün altını çizen Azap Önümüzdeki bir yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’inin koronavirüs ile enfekte olmasını beklediklerini söyledi.

Bilim Kurulu'ndan vaka artışlarına uyarı: Sağlık sistemi çöker

VAKA SAYISI ARTARSA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKER

Azap,"Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi  ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz" uyarısında bulundu.

SOSYAL MESAFE KOYUN

Bu nedenle yurttaşlara çok önemli görev düştüğünü yineleyen Prof. Azap 'Sosyal mesafeyi koruyun' çağrısı yaptı.

TESPİT ETTİĞİMİZ İLK VAKA BİZİM İLK VAKAMIZ OLMAYABİLİR

Türkiye-İtalya karşılaştırmalarını doğru bulmadığını belirten Azap, "Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz. O yüzden İtalya’dan önde olduğumuzu ve İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum” diye konuştu.

Bilim Kurulu'ndan vaka artışlarına uyarı: Sağlık sistemi çöker

Sosyal medyada bir ilacın koronavirüsü tedavi ettiği hatta önlediği iddialarına ilişkin ise Azap, “Bu ilacın ne kadar süre verileceği, etkili olup olmayacağı, direnç üzerine etkileri ve istenmeyen etkilerinin ne olacağı bilinmemektedir. Bazı bilimsel temelleri var ama yeterli değil. Her ilacın yan etkileri olduğu gibi bunun da ciddi yan etkileri var. Bazı kişilerde ölümcül bile olabilir” dedi.

TÜRKİYE'DE TEST SAYISI GÜNLÜK 3 BİNLERE ÇIKTI

Azap, Türkiye’de yapılan test sayısının günlük 3 binlere kadar çıktığını, bu hafta başı itibariyle 16 olan test merkezi sayısının 31’e çıkacağını ve günlük test sayısında da 10 binin hedeflendiğini anlattı. Azap, şöyle konuştu:
"Hastalıkta şu an kullanılan iki test var. Mikrobiyolog arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle sanırım bu haftadan itibaren hızlı testleri kullanacağız. Hızlı testler ile önümüzdeki hafta test sayısının günde 10 bine çıkması hedefleniyor. Uygulaması kolay ve hızlı olduğu için tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılacak."

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