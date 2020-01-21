Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atandı

Ak Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu, Karar Gazetesine bir röportaj verdi.

Gündeme dair birçok konu hakkında sorulan sorulara yanıt veren Davutoğlu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

"KAYYUMA KARŞIYIM"

Kayyum atamalarını o günlerde de eleştirdiğini söyleyen Davutoğlu, "Dedim ki eğer bu insanlar suçlu idilerse seçime sokulmamalıydılar. Eğer seçime sokuldularsa ve yeni bir suç işlemişlerse önce hukuka gönderilmeliler. Yok hukuka gönderilmiş ve ceza almışlarsa belediye içerisinden bir seçim olmalı. Yoksa Türkiye’de seçimin bir mantığı kalmaz.'' ifadelerini kullandı.

AYNI GÜN, BİLİM VE SANAT VAKFI'NA KAYYUM ATANDI

Verdiği röportajda kayyuma karşı olduğunu söyleyen Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na, kayyum atandığı açıklandı.

1986 yılında kurulan vakıf, geçtiğimiz günlerde yönetimine kayyum atanan İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyum olarak atandığını bildirdi.

VAKIF YÖNETİMİ İTİRAZ EDECEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili açıklama yapması beklenirken, vakıf yönetiminin kayyum kararına itiraz edileceği öğrenildi.