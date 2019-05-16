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Bilirkişi raporu Şule intihar etmedi diyor

Şule Çet'in ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda intihar etmesi mümkün kılınmadı.

AA | 16.05.2019 - 18:30..
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Bilirkişi raporu Şule intihar etmedi diyor

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 28 Mayıs 2018'de saat 03.50'de, plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Erciyes Üniversitesi'nden Adli Tıp uzmanınca hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi.

Çağatay Aksu  ve Berk Akand'ın 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava dosyasındaki ön raporda; dava dosyasındaki ifadeler, iddianame, olay yeri inceleme raporları, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, fotoğraf, video ve güvenlik kamerası kayıtları ile diğer adli tıbbi belgeler üzerinde yapılan bilimsel inceleme ve değerlendirmeler sonucu ulaşılan kanaatlere yer verildi.

SANIĞIN İFADESİ YER ALDI

Raporda, sanık Çağatay Aksu'nun "Yaklaşık 03.00 sıralarından sonra Şule, ofisteki makam odasının yanındaki dinlenme odasına geçti. Kapısı da açıktı. Yaklaşık 1 dakika sonra arkasından gittiğimde Şule camdan sarkmış, elleri aşağıya doğru açıktı. Ben kendisini tuttum. Bana 'Ben gidiyorum' dedi. Ben de 'Sen ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun, manyak mısın, ne olur tutun' diye söyledim. Hiç cevap vermedi. Bu şekilde düştüğünü hatırlıyorum" ifadesi hatırlatıldı.

ODADA GERÇEKLEŞMEDİ ŞÜPHESİ

Raporda; Şule Çet'in düştüğü iddia edilen odada tespit edilen bulgular, cam, pencere aralığı, cam önünde duran sehpa, sehpa ile cam arasındaki mesafe, sehpa üzerinde duran tavla gibi nesnelerin birbiriyle olan ilişkisi ve düzeni yanında bu cam ve pencere üzerinde ve kenarlarında Şule Çet'e ya da sanıklara ait herhangi bir parmak izi saptanmamasının, olayın bu odada gerçekleşip gerçekleşmediği noktasında şüphe doğmasına neden olduğu belirtildi. Raporda, "Zira Şule Çet´in atlaması-atılması sonrasında olay yerinin düzenlenmiş, silinmiş olması ya da Şule Çet'in makam odası olarak kullanılan diğer odada açık bulunan camdan atlaması/atılması olasılık dahilindedir" denildi.

Şule Çet'in ölümünün ardından sanıkların görüntüleri VİDEO

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