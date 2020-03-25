Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ABD'de de etkili olmaya devam ediyor.

Ülke genelinde şu andaki toplam vaka sayısı 55 bini bulurken; bu rakam, ABD'yi Çin ve İtalya'dan sonra en çok koronavirüs görülen üçüncü ülke yapıyor.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ABD'nin koronavirüs ile mücadele geç kaldığını belirten Gates, ülkenin koronavirüsü erkenden engelleme şansını kaçırdığını ve bu konuda hızlı hareket etmediğini söyledi.

''DEVLET SOKAĞA ÇIKMAYI ENGELLEMELİ''

Bill Gates, katıldığı bir canlı yayın esnasında şu ifadelere yer verdi: ''ABD, koronavirüsü erkenden engelleme fırsatını kaçırdı. Devlet, insanların evden çıkmasını engellemeli ve daha sert kurallar koymalı. Ayrıca ülkedeki temel yerler dışında bütün işletmeler de kapatılmalı.

Bu söylediklerim belki de ABD için bir ekonomik felakete yol açabilir. Ancak bu zor kuralları ne kadar erken uygularsanız o kadar hızlı sonuç alırsınız ve çabucak normale dönersiniz.''

''TEST SAYISI ARTIRILMALI''

Bill Gates, ayrıca ülkenin olası koronavirüs hastalarını tespit edebilmek için test sayısını artırması gerektiğini belirterek, ''Hala test sayısını artırmıyor ve yalnızca ihtiyacı olan insanlara test uyguluyoruz. Test konusu acil bir şekilde organize edilmeli ve sayı artırılmalı.'' ifadelerini kullandı.

2015 YILINDA UYARMIŞTI

Bill Gates, dünyayı etkisi altına alacak virüslere karşı 2015 yılında katıldığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Gelecek yıllarda eğer dünya genelinde 10 milyon insan ölecekse, bunun nedeni çıkan savaşlar değil, bulaşıcı virüsler olacaktır. Ancak biz, herhangi bir salgını durdurmak için çok az yatırım yapıyoruz.''