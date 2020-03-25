taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3861
Euro
6.9199
Altın
1606.7
Borsa
90525.85
Gram Altın
329.829
Bitcoin
43359.77

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Bill Gates, ABD'nin koronavirüsü erkenden engelleme şansını kaçırdığını söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2020 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs, ABD'de de etkili olmaya devam ediyor.

Ülke genelinde şu andaki toplam vaka sayısı 55 bini bulurken; bu rakam, ABD'yi Çin ve İtalya'dan sonra en çok koronavirüs görülen üçüncü ülke yapıyor.

Microsoft'un kurucularından Bill Gates, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ABD'nin koronavirüs ile mücadele geç kaldığını belirten Gates, ülkenin koronavirüsü erkenden engelleme şansını kaçırdığını ve bu konuda hızlı hareket etmediğini söyledi.

b

''DEVLET SOKAĞA ÇIKMAYI ENGELLEMELİ''

Bill Gates, katıldığı bir canlı yayın esnasında şu ifadelere yer verdi: ''ABD, koronavirüsü erkenden engelleme fırsatını kaçırdı. Devlet, insanların evden çıkmasını engellemeli ve daha sert kurallar koymalı. Ayrıca ülkedeki temel yerler dışında bütün işletmeler de kapatılmalı.

Bu söylediklerim belki de ABD için bir ekonomik felakete yol açabilir. Ancak bu zor kuralları ne kadar erken uygularsanız o kadar hızlı sonuç alırsınız ve çabucak normale dönersiniz.''

b

''TEST SAYISI ARTIRILMALI''

Bill Gates, ayrıca ülkenin olası koronavirüs hastalarını tespit edebilmek için test sayısını artırması gerektiğini belirterek, ''Hala test sayısını artırmıyor ve yalnızca ihtiyacı olan insanlara test uyguluyoruz. Test konusu acil bir şekilde organize edilmeli ve sayı artırılmalı.'' ifadelerini kullandı.

2015 YILINDA UYARMIŞTI

Bill Gates, dünyayı etkisi altına alacak virüslere karşı 2015 yılında katıldığı bir konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

''Gelecek yıllarda eğer dünya genelinde 10 milyon insan ölecekse, bunun nedeni çıkan savaşlar değil, bulaşıcı virüsler olacaktır. Ancak biz, herhangi bir salgını durdurmak için çok az yatırım yapıyoruz.''

Instagram: @eshteknoloji

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

Bill Gates: ABD koronavirüs mücadelesinde çok geç kaldı

İlginizi Çekebilir
Avrupa Uzay Ajansı, 4 uzay görevini durdurma kararı aldı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), koronavirüs nedeniyle meydana gelen personel eksikliği yüzünden uzay programlarını durdurdu.
Koronavirüs nedeniyle Facebook kullanımı tavan yaptı
Facebook, koronavirüs nedeniyle elde ettiği ziyaretçi verilerini paylaştı.
Apple Watch için watchOS 6.2 yayınlandı: İşte yenilikler
Apple, Apple Watch modelleri için watchOS 6.2 güncellemesini kullanıma sundu.
Apple, iOS 13.4 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler
Apple'ın en yeni işletim sistemi sürümü olan iOS 13.4, destekleyen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
432
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
63
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
99
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
147
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
32
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
104
ABD'den korona için tazminat talebi
ABD'den korona için tazminat talebi
306
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir